Новые местообитания краснокнижной бабочки выявлены в Подмосковье

«Еще зимой мы обговаривали со специалистами проведение в летний период зоологических исследований по изучению популяции обыкновенного аполлона. Мы не знали, на что надеяться, ведь вид в области находится в критической ситуации, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Однако при недавнем обследовании биотопов было выявлено 4 новых и подтверждено 2 старых мест обитания редчайшей бабочки».

Обыкновенный аполлон — крупная дневная бабочка с размахом крыльев 5-9 сантиметров, снежно-белого цвета, с рисунком из отдельных черных и красных пятен (на заднем крыле два глазчатых красных пятна в черной обводке с белыми глазками). Лет у аполлонов происходит с июня по август. Бабочки активны лишь в полуденные часы. Любимым кормовым растением гусениц является очиток.

Обыкновенный аполлон занесен в Красную книгу Московской области и Красную книгу Российской Федерации (2-я категория, сокращающийся в численности вид) и МСОП, в Приложение II к Конвенции СИТЕС. В нашем регионе данный вид находится под угрозой исчезновения. До 2018 года предполагалось, что вид исчез с территории Московской области, однако регулярные находки аполлона в последующие годы дали надежду на улучшение состояния подмосковной популяции.

На территории Подмосковья вид достоверно отмечался до 1974 года в Воскресенске, Одинцове, Пушкине, Раменском, Серпухове, Красногорске, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Коломне, Люберцах, Озерах, Богородском округе, Бронницах и Ступине. В 2018 году несколько экземпляров были обнаружены на территории городских округов Луховицы и Егорьевск, что дало надежду на сохранность их популяций в регионе. В этом году в этих же городских округах были выявлены новые места его обитания, что уже абсолютно точно подтверждает тот факт, что краснокнижная бабочка не исчезла с территории Подмосковья.

«Насекомые, в особенности бабочки, зависят от своих кормовых объектов. Многие редкие виды питаются определенными растениями. Поэтому их охрана должна опираться на сохранение мест произрастания таковых. Мы примем во внимание этот факт и подумаем о целесообразности и возможности создания особо охраняемых природных территорий в новых выявленных местах обитания обыкновенного аполлона», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.