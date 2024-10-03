Новые машины поступили в парк коммунальной техники Клина

Три новых прицепных пескоразбрасывателя — последнее пополнение парка спецтехники Клинского городского хозяйства. Оборудование предназначено для обработки дорог и дворов в зимнее время от наледи. 3 куба соли позволят в зависимости от состояния поверхности дороги обработать от 6 до 12 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга Клин.

«Это отечественное оборудование производит завод «Орелстроймаш». Поступление еще одного пескоразбрасывателя, но уже на КАМАЗ мы ждем. Таким образом, при необходимости на дороги округа мы сможем одномоментно выпустить от 7 до 15 единиц техники, оборудованной пескоразбрасывателями. А вообще зимой на уборку выводят до 60 единиц техники. Запасы соли, а именно ею обрабатываются дороги, сделаны в полном объеме, так же как и пескосоляной смеси для обработки общественных пространств», — рассказал заместитель начальника транспортного отдела МБУ «Клинское городское хозяйство» Николай Васильцов.

Еще одну уникальную единицу техники закупили в хозяйстве благодаря муниципалитету. Мощный корчеватель поможет бороться с пнями.

Первый снег синоптики в Подмосковье обещают на покров, и согласно прогнозу в ближайшие две недели спецтехника для обработки дорог от наледи не понадобится. Поэтому сейчас муниципальные дороги и проезды чистят и моют — готовят к зиме. А в случае форс-мажора «переобуть» тракторы коммунальщики смогут за ночь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.