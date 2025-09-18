сегодня в 12:06

Новые льготы для жителей осажденного Сталинграда ввели в Подмосковье

Мособлдума приняла закон о предоставлении дополнительных льгот лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда» и знаком «Житель осажденного Севастополя», передает корреспондент РИАМО.

Закон распространяет на эту категорию ветеранов региональные льготы, уже действующие для жителей блокадного Ленинграда. При наличии инвалидности компенсируется 50% от всех платежей за коммунальные услуги и остальные 50% компенсируют из федерального бюджета.

В случае, если нет инвалидности, компенсация составит 50% платы за саму квартиру и 100% за услуги ЖКХ.

На эти цели уже заложены средства в бюджете региона.

В Московской области сейчас проживают 15 жителей осажденного Сталинграда и 2 жителя осажденного Севастополя.

Для получения льгот на компенсацию оплаты ЖКУ необходимо обратиться в МФЦ или оформить их на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина – ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. <...> И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, <...> для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.

