Новые концертные костюмы подарили коллективу «Театрал» в Ступине

«Мы глубоко признательны Александру Когану за его внимание и поддержку. Благодаря его помощи, наши артисты смогут выходить на сцену в обновленных нарядах и радовать зрителей своими выступлениями», — поделилась заместитель директора «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Ступинский“ Юлия Демидова.

Идея обновить гардероб коллектива возникла давно. Ведь долгие годы артисты выступали в одних и тех же костюмах, которые уже успели износиться. Обратившись к депутату с просьбой о помощи, активисты «Театрала» получили положительный ответ.

Новые костюмы, сшитые по индивидуальным меркам, учитывают все пожелания артистов и подчеркивают их индивидуальность. В знак благодарности, участники коллектива исполнили для Александра Когана несколько трогательных песен из своего репертуара.

Коллектив «Театрал» — это яркое и талантливое объединение людей старшего поколения, которое уже более десяти лет радует ступинцев своими выступлениями. Репертуар коллектива разнообразен и включает в себя бардовские, народные и эстрадные песни.

«Мы очень рады, что наши усилия по поддержанию творческой активности пожилых людей находят отклик. Творчество — это не только способ самовыражения, но и прекрасная возможность для общения и обретения новых друзей», — отметил Александр Коган.

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