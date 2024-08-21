Новые контейнерные площадки установили в поселках Люберец

Более 10 контейнерных площадок установили и модернизировали в поселках Малаховка и Красково городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Специалисты подрядной организации выполнили обустройство новых и модернизацию существующих контейнерных площадок. Работы включают укладку твердого основания, устройство ворот под контейнеры с твердыми коммунальными отходами и раздельным сбором отходов, а также обустройство отсека для накопления крупногабаритных отходов», — отметил Волков.

Он пояснил, что модернизированы контейнерные площадки в п. Красково на ул. Озерная, вблизи д. 5, в д. Марусино, вблизи д. 42, в мкр. Подмосковный и ГСК, 18 в п. Малаховка.

«Новые контейнерные площадки обустроены в п. Красково на улицах Есенина у д. 1Ас1, Тяговой подстанции вблизи д. 55А, Карла Маркса у д. 39, Вокзальная, вблизи д. 23А, 2-й проезд, вблизи д. 39. В п. Коренево на ул. Крупская, вблизи д. 29, в д. Торбеево, вблизи д. 8/1, д. Марусино, ул. Буденного, вблизи д. 57, п. Малаховка, ул. Кирова, д. 4 и на ул. Спортивная», — сказал Волков.

Он добавил, что в плане строительство контейнерных площадок в п. Малаховка на ул. Поселковая у д. 12, ул. Поселковая, д. 16, ул. Мамина-Сибиряка, ул. Гоголя, на пересечение ул. Толстого с ул. Лихачева, а также в п. Красково, ул. Осоавиахима, вблизи д. 5.

«Все контейнерные площадки соответствуют нормам СанПиН», — уточнил Владимир Волков.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.