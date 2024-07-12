Новые карусели появятся в парке Мира Коломны

На территории одного из самых больших общественных пространств округа Коломна продолжается благоустройство. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Перемены коснутся не только фонтана, пешеходных дорожек и зон для активного отдыха и спорта, но и городка аттракционов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с председателем совета депутатов округа Николаем Братушковым осмотрели территорию и проверили, как идет благоустройство.

«Колесо обозрения необходимо привести в нормативное состояние: дал поручение покрасить металлоконструкции, а также привести в порядок кабинки. Несколько аттракционов планируется заменить на новые. В центре парка появится цепочная карусель, а на месте старой детской площадки уже начали оборудовать новый автомобильный городок», — отметил глава муниципалитета.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении инвестора в кафе, которое находится в парке аттракционов. Кроме того, здесь отремонтируют ограждение, установят санузел и проведут озеленение. Обновленный городок аттракционов откроют к осени, одновременно с основной территорией парка Мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.