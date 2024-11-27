Новые кадры для Коломенской больницы подготовят в Рязани

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Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров встретился с ректором Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Романом Калининым, сообщили в пресс-службе округа.

Встреча была посвящена сотрудничеству медучреждения и медуниверситета в области подготовки медицинских кадров.

«Больше половины врачей, работающих в Коломенской больнице, — выпускники РязГМУ. Этот университет — наш стратегический партнер в плане подготовки высококвалифицированных медицинских кадров», — сказал Макаров.

Взаимодействие Рязанского медуниверситета и Коломенской больницы не ограничивается подготовкой целевиков специалитета и ординатуры и трудоустройством выпускников. Доктора Коломенской больницы имеют возможность повышать квалификацию на базе РязГМУ в рамках программ дополнительного профессионального образования.

Медвуз и медучреждение совместно участвуют в реализации проекта «Медицинская школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.