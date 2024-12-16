Новые игровые комплексы для детей появились в Серебряных Прудах по 3 адресам

В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» и наказов жителей, вошедших в народную программу «Единой России» по трем адресам в поселке Серебряные Пруды установили новые игровые комплексы вместо старых детских площадок. Сделали это раньше обещанного срока. Теперь у детей и их родителей есть безопасное и современное место для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Елены Поваровой.

Мониторинг установленных площадок провели партийцы вместе с муниципальными депутатами.

Елена Поварова — руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа вместе с группой общественного контроля побывала в Центральном микрорайоне, где на смену устаревшему городку установили конструкцию, где ребенок любого возраста найдет, чем заняться. Тематика площадки — подводный мир. На площади 450 кв. метров уместились спортивные снаряды, песочница, качели, карусели и большой городок с горками.

«Аналогичные площадки появились в Юбилейном микрорайоне и на улице Ленина. Все они выполнены в единой цветовой гамме. Игровые комплексы соответствуют требованиям безопасности, построены по современным стандартам, оборудованы ударопоглощающим покрытием для предотвращения травматизма детей, камерами «Безопасный регион» и местами для отдыха родителей», — комментирует Елена Поварова.

Три детские площадки в Серебряных Прудах стали одними из 700 комплексов, которые модернизируют в Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в текущем году.

Как отмечает губернатор Подмосковья, оборудовать площадку — это полдела. Необходимо еще и тщательно следить, чтобы все ее объекты были в надлежащем состоянии и не могли причинить вред ребенку. Поэтому мы регулярно модернизируем как сами игровые площадки, так и их элементы. В этом году обновим свыше 700 объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.