Новые храмы построят в Москве

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Депутат Ресин: миссия — дать людям возможность иметь храм в шаговой доступности

В Москве запланировано возведение новых храмов. Работы по проектированию шести из них уже ведутся, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы Владимира Ресина.

В 2024 году завершится проектирование храмов Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского и чудотворца, Святителя Алексия митрополита Московского, храма пророка Илии, Воздвижения Честного и животворящего Креста храм Преображения Господня и преподобного Паисия Святогорца, а также храма Святителя Николая Чудотворца.

Курирование «Программы-200», которая включает в себя строительство новых храмов, осуществляет Владимир Ресин.

«Наша миссия — дать людям возможность иметь храм в шаговой доступности», — отметил депутат.

Помимо шести храмов, проекты которых будут завершены в текущем году, планируется начать работы еще над семью новыми святыми объектами. Их проектирование обещают завершить в 2025 году.