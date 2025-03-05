️Новые флаговые композиции и арт-объекты установят в Ступино ко Дню Победы

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению в муниципалитете празднования 80-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Социальными работниками обследовано 305 жилых помещений ветеранов. Составлен перечень ремонтных работ и приобретения выявленных потребностей. Среди просьб — замена газовой плиты, покупка мебели и бытовой техники.

В преддверии Дня Победы стартует проект «Поколения героев — герои поколений», который расскажет о 16 семьях участников спецоперации, в которых есть герой Великой Отечественной войны. Проект объединит несколько поколений ступинцев, показывая героизм и подвиг земляков. Информацию разместят на баннерах в городе и сельских населенных пунктах.

В школах запланировано проведение патриотических мероприятий. Пройдут «Разговоры о важном», торжественные линейки и мероприятия, связанные с акцией «Бессмертный полк», посещения мемориалов, музеев и другие. Главная цель — воспитание у школьников патриотических чувств, гордости за героическое прошлое Родины, уважения к участникам Великой Отечественной войны и спецоперации.

Новые флаговые композиции и арт-объекты установят в Ступино к 9 Мая. Основные локации в городе — площадь Ленина, центральный сквер, проспект Победы, стела «Город трудовой доблести», бульвар Победы, сквер у Нового рынка и площадь Металлургов. На общественных пространствах разместятся арт-объекты, фотозоны, флаговые конструкции. На основных улицах города — Андропова, Горького, Пушкина — разместят световые консоли с триколором.

Объекты потребительской сферы будут украшены ко Дню Победы в едином стиле. Праздничной тематикой оформят входные группы, прилегающие территории, витрины и интерьеры торговых залов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.