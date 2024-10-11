Новые детские площадки установили по трем адресам в Химках

В городском округе Химки завершаются работы по модернизации детских площадок. Новые игровые зоны уже установили на улицах Маяковского, Академика Грушина и Союзной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты заменили информационные стенды, системы наружного освещения, игровые комплексы, скамейки, урны, отремонтировали пешеходные коммуникации и оборудовали видеонаблюдение. График адресов составили по обращениям жителей.

Площадки рассчитаны на детей разных возрастных категорий. Игровые комплексы устанавливают с учетом современных требований к безопасности и оснащению.

Ранее в Химках завершили благоустройство народных троп. Всего в этом году ремонтные работы провели на восьми дорожках в Новых и Старых Химках, в поселениях Брехово, Лунево и Юрлово.

Их обустроили по единому стандарту — уложили асфальт шириной 2 м и установили бортовой камень. Благодаря этому привычные маршруты до школ, остановок и других социально значимых объектов стали комфортнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.