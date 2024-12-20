Новые детские площадки появятся в 6 дворах Ленинского округа в 2025 году

Установка шести современных игровых комплексов площадью от 150 до 200 квадратных метров запланирована в следующем году в Ленинском городском округе. Новые детские площадки появятся в различных локациях округа — от Дрожжино до Развилки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Определены следующие локации для установки новых площадок. Два игровых комплекса появятся в шестом микрорайоне Видного — на улицах Ольховая и Березовая, по одному — в деревне Пуговичино, поселках Дрожжино и Развилка, поселке подсобного хозяйства Суханово», — сказал начальник отдела благоустройства администрации Ленинского округа Михаил Лосев.

Он также уточнил, что детские площадки будут соответствовать современным стандартам безопасности: покрытие выполнят из ударопоглощающей резины, игровые элементы будут продуманы для разных возрастов, а камеры видеонаблюдения подключат к системе «безопасный регион». Кроме того, на площадках проведут освещение, установят лавочки и урны. Работы будут профинансированы за счет средств местного бюджета.

В 2024 году в Ленинском округе установили или модернизировали 16 детских площадок в различных территориях муниципалитета, в том числе два больших игровых комплекса в рамках губернаторской программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.