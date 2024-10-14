Новые деревья высадили в парке «Река времени» Лобни

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Традиционно в минувшую субботу под руководством главы города Лобни Анны Кротовой прошли работы по благоустройству и озеленению города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке «Река времени» высадили 39 больших деревьев и 80 саженцев туи. Высадка проходила строго по составленному плану, чтобы в будущем, когда они подрастут и распушатся, появился зеленый лабиринт. В ходе обсуждений придумали для него название — «Время приключений».

«Будем думать над его усовершенствованием. Уже решили, что в центре поставим кресло — дошел до конца, сфотографировался», — прокомментировала событие глава города Анна Владимировна.

Ранее в парке появился вендинговый автомат с полезным кормом для уток. Его установили в рамках проекта «Покорми утку», направленного на предоставление возможности купить полезные лакомства для пернатых рядом с водоемами.

Также в субботу возле лицея «Авиатика» высадили 100 кустов сирени. Весной озеленение этой зоны будет продолжено.

Работы по улучшению инфраструктуры города под контролем главы Анны Кротовой ведутся на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.