Новые алгоритмы помогают автоматизировать составление резюме при устройстве на работу

У жителей Московской области, которые ищу работу, появилась возможность упростить первый и часто трудоемкий этап — составление резюме. Теперь можно получить развернутую профессиональную анкету мгновенно благодаря обновлению, сообщает Авито Работа.

Раньше автоматическое создание анкеты помогало сформировать лишь базовый вариант. Сейчас внутренние алгоритмы анализируют информацию из профиля пользователя, включая историю откликов, подтвержденные данные и ранее созданные резюме. На основе этого в автоматическом режиме собирается полноценный документ, который включает сведения об опыте работы, образовании, профессиональных навыках и других важных для работодателя параметрах. Количество заполненных полей в таком резюме увеличилось более чем в 2 раза.

Для ищущего работу человека процесс теперь сводится к проверке готовой анкеты, ее небольшой корректировке при необходимости и публикации. Особенно актуально это для сфер, где важна оперативность трудоустройства: для рабочих специальностей, линейного персонала, а также в области транспорта и логистики.

«Сегодня, когда первичный отбор кандидатов во многих отраслях делегирован алгоритмам, а время на принятие решения со стороны HR сокращается, неполное резюме часто означает для соискателей автоматический отказ. Многие не заполняют резюме из-за сложности и длительности процесса. Чтобы сделать путь к трудоустройству соискателей проще и доступнее, а наем для работодателей качественнее, мы продолжаем развивать собственные сервисы. Теперь система мгновенно формирует детализированное резюме, которое содержит в 2 раза больше информации для принятия решения. И за счет упрощения процесса ежедневно публикуется на 26% анкет больше», — заявил директор по продукту Авито Работы Владимир Урсу.