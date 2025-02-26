Новую зону отдыха обустроят в Волоколамском округе в 2025 году

На форуме обсудили задачи по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов. В поселке Сычево благоустроят территорию возле фонтана. Об этом рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова на муниципальном форуме «Управдом».

Здесь будут обновлены пешеходные дорожки, установлены качели, скамейки и урны, а также высажены деревья и декоративные кустарники. Установят освещение и видеонаблюдение, а в центре будет красоваться новый световой фонтан.

Особое внимание было уделено вопросам жилищно-коммунального хозяйства и повышения качества обслуживания населения. На мероприятии также рассказали о достижениях прошлого года и о планах на текущий год.

В этом году в Волоколамске планируют провести благоустроить семь дворовых территорий. Также будут благоустроены пять народных троп и установлены семь новых детских площадок.

«Я убеждена, что совместная работа и открытый диалог с жителями позволят нам создавать еще более комфортные условия для жизни в Волоколамском округе. Благодарю всех участников форума за активную позицию и конструктивные предложения», — рассказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.