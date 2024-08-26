Новую спортивную площадку в селе Одинцовского округа обустроят до конца августа

Объект включает площадку для игры в мини-футбол и баскетбол, зону воркаута и настольного тенниса, а также общественное пространство с качелями и лавочками

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с директором спортивной школы Звенигорода Владимиром Любовицким, депутатами Геннадием Гарькавым, Станиславом Улитиным и Дмитрием Александровым проверил ход возведения новой спортивной площадки в селе Саввинская Слобода. Объект обустраивают у дома № 77 по улице Школьная. Он состоит из огороженной территории для игры в мини-футбол и баскетбол, зоны воркаута и настольного тенниса, а также общественного пространства с качелями и лавочками. Как сообщил Андрей Иванов, завершить обустройство планируется до конца августа.

«На месте уже готово асфальтовое основание. Также уложили подушку из щебня под дорожки и тропинки, которые ведут к объекту. Сейчас проводится разметка под установку малых форм. Завтра начнётся асфальтирование дорожек, должны привезти оборудование — после его установки будут укладывать резиновое покрытие. Обязательно проработаем вопрос с освещением и видеонаблюдением, чтобы там было светло и безопасно. Работы стартовали 10 июля и завершатся до конца августа», — рассказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа также поддержал инициативу местной жительницы: женщина предложила высадить рядом с новым объектом деревья, чтобы зеленый «экран» отгородил спортивную зону от контейнерной площадки. Высадку планируется провести в рамках одной из ближайших экологических акций.

В 2024 году на территории Одинцовского округа запланирована модернизация 31 детской игровой и 13 спортивных площадок. Срок завершения работ — 15 сентября 2024 года. Кроме того, в этом году планируется обустроить 4 площадки для выгула собак: на улице Интернациональная в Одинцово, в ЖК «Гусарская баллада», в Кубинке и на улице Городок-17 в рабочем поселке Большие Вяземы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.