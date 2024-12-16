сегодня в 18:25

Новую школу в Реутове готовят к введению в строй

В городском округе Реутов завершается строительство новой школы на 1100 мест. В минувшие выходные глава Реутова Филипп Науменко посетил объект и проконтролировать, как идут подготовительные работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«На объекте больше 350 рабочих. Строительные работы завершены, но дел еще много: идет проверка оборудования, сборка и расстановка мебели, клининговая компания отмывает все помещения. Заключили соглашение c ПАО „Сбербанк“. Совместно откроем дополнительный компьютерный класс, оборудованный техническими продуктами „Сбербанка“, — написал Глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

Школа оснащена современной навигацией для удобства всех участников учебного процесса. Кроме этого, в образовательном учреждении будут применять самые современные технологии: во всех предпрофильных классах (биохимии, медиа, IT, предпринимательских и других) реализуют IT-уклон.

По словам Главы Реутова Филиппа Науменко, разрешение на ввод школы будет получено в конце декабря. Первые ученики сядут за школьные парты уже в новом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.