Новую школу на 600 мест в Заречье осмотрел глава Одинцова

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел новую школу на 600 мест, которая открылась в сентябре на улице Торговая в рабочем поселке Заречье, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Образовательное учреждение в ЖК «Заречье Парк» возвела группа компаний «Самолет» в рамках комплексного развития территории, после чего передала в муниципальную собственность. В инспекции также приняли участие депутат окружного Совета депутатов, директор Зареченской средней школы Ирина Коротеева и директор культурно-досугового центра «Максимум» Сергей Цуранов.

Как сообщил глава городского округа, образовательный процесс в школе успешно стартовал — сейчас в здании обучаются 507 ребят.

«Сегодня посмотрели новую школу, которую возвел и передал нам инвестор, группа компаний „Самолет“. Школа рассчитана на 600 учеников. Современное здание постепенно наполняется жизнью, ученики и педагоги обживаются в новых кабинетах, на стадионе проходят уроки физкультуры, младшеклассники активно осваивают игровую площадку. Сегодня здесь уже обучаются 507 ребят, работают 34 учителя», — сказал Андрей Иванов.

Блок начальной школы рассчитан на 200 учеников, в нем предусмотрены 9 кабинетов, игровые группы продленного дня со спальными помещениями и малый спортивный зал. В блоке основной и общей школы могут обучаться 400 ребят. Для них обустроили 12 основных и 13 специальных кабинетов, в том числе физики, химии и лингафонный, а также многофункциональный спортивный зал.

Кроме того, в образовательном учреждении сделали большой центральный атриум, отдельный медицинский блок, актовый зал, библиотечно-информационный центр, офисную зону для педагогов и администрации. На прилегающей территории провели благоустройство и создали спортивное ядро со стадионом, который во внеурочное время доступен для всех желающих в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.

