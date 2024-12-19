Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:31

Новую форму для министерства по содержанию территорий представили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках итоговой встречи инспекторского и руководящего состава презентовало новую форменную одежду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ознакомиться с новыми образцами и их отличительными особенностями — эмблемой, цветовой гаммой, погонами, шевронами можно было посредством интерактивных панелей.

Для сотрудников ведомства предусмотрены парадно-выходная, повседневная и полевая форма одежды как для мужчин, так и для женщин.

На выставке было также представлено обмундирование сотрудников предшествующих министерству ведомств:

Главное управление государственного административно-технического надзора;

Государственная жилищная инспекция Московской области;

Главное управление содержания территорий Московской области.

Комплектами одежды с обновленным дизайном весь инспекторский состав ведомства обеспечат уже в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.