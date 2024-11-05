Новую детскую площадку установили в подмосковной деревне Головково

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В деревне Головково городского округа Солнечногорск по просьбам жителей установили новую детскую игровую площадку и построили пешеходный мост к церкви, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проверили заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, уполномоченный главы по территориальному округу Смирновское Ирина Меликова, староста деревни Виталий Соловьев.

На детской площадке площадью 150 кв. метров положили безопасное покрытие, установили ограждение, городок, игровые элементы, лавочку и урну. До 15 декабря здесь появятся освещение и видеонаблюдение.

Новый пешеходный мостик протяженностью 38 метров стал важной артерией для деревни, обеспечив проход к церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

В 2024 году в деревне провели большой комплекс благоустроительных работ: построили линию наружного освещения, включающую 36 опор и светильников, отремонтировали километровый участок дороги, заасфальтировали разворотный круг, отсыпали крошкой обочины, уложили две переливные трубы. Также для удобства людей изменили расписание движения общественного транспорта и запустили автобус.

«Жители в Головково очень деятельные и неравнодушные, участвуют в благоустройстве деревни, субботниках. Многие позитивные перемены в жизни населенного пункта произошли благодаря им. Например, участок дороги вошел в план ремонта благодаря активному голосованию на портале «Добродел», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Всего в этом году в городском округе Солнечногорск модернизировали 14 детских игровых площадок общей площадью 1 650 кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.