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Новую детскую площадку установили на Олимпийском проспекте в Мытищах

В городском округе Мытищи активно ведутся работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и представители управления благоустройства администрации проверили комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Олимпийский проспект, дом № 2 корп. 1, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ранее в рамках комплексного благоустройства дворовой территории здесь были выполнены работы по асфальтированию проезда и переносу контейнерной площадки.

Участок у дома 2 корп. 1 по Олимпийскому проспекту непростой. Здесь находится территория охранной зоны линии электропередач, по соседству проходит Ярославское шоссе, а внутри дворов периодически возникали подтопления дорог.

Завершающим этапом в благоустройстве двора стала установка детской площадки, на которой сегодня завершили монтаж игрового комплекса с качелями, каруселью, горками и песочницей. Все предварительные согласования проходили с участием местных жителей и представителей депутатского корпуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.