Новую детскую площадку построили в Лобне

Мероприятие помог организовать центр досуга «Восточный». На праздник пришли местные жители вместе с детьми.

Игровую зону по наказам горожан предложили организовать муниципальные депутаты. На новой игровой зоне установили несколько видов качелей для малышей и для детей постарше, а также яркие игровые элементы.

Открытие детских площадок в городе проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего по программе главы региона в этом году в Московской области планируется открыть 700 детских игровых площадок. Размеры объектов — от 100 до 450 кв. метров. Все они оснащены мягким резиновым покрытием и безопасными и удобными игровыми элементами.

В Лобне в этом году обустроят 17 новых площадок — 15 из них уже готовы, а 2 еще в работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.