Новую детскую площадку открыли в Сергиевом Посаде

Во дворе дома № 17А на улице Симоненкова в Сергиевом Посаде открыли новую детскую площадку, построенную по региональной программе. Для детей установили большой игровой комплекс с качелями, каруселью, безопасным резиновым покрытием, лавочками и турниками для активных игр. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята уже протестировали новую площадку и остались довольны.

«Достаточно оперативно были проведены работы по замене игрового комплекса. Буквально за неделю с нуля здесь появилась новая площадка. В этом году у нас большое внимание уделяется обновлению игровых площадок и установке новых комплексов», — отметил заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа по вопросам благоустройства Александр Желтов.

В этом году в Сергиево-Посадском округе заменят 17 детских площадок, 3 модернизируют и откроют еще 5 игровых комплексов по губернаторской программе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.