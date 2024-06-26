Новую детскую площадку открыли в Мытищах на проспекте Астрахова

Новая детская площадка обустроена у дома 12А на проспекте Астрахова в Мытищах, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Объект построен в рамках программы благоустройства. Его выбрали по результатам голосования жителей.

«Мы уверены, что дети и родители будут довольны, и ваш двор станет еще прекраснее», — отметил исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Председатель совета дома Александр Кузнецов добавил, что старая площадка была демонтирована с наступлением тепла. Территория вокруг объекта была расширена, после чего там встала новая площадка.

«Теперь наши дети и дети из соседних домов смогут весело и активно проводить здесь время, находить новых друзей и играть. Приходите к нам в гости, мы будем рады», — сказал Кузнецов.

Также в администрации Мытищ добавили, что в этом году будет обновлена 21 дворовая территория.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.