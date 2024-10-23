Новую детскую площадку открыли в мкр Железнодорожный Балашихи

Детскую площадку площадью 450 кв. метров открыли во дворе дома № 8 по Пролетарской улице мкр. Железнодорожный Балашихи. В день открытия для маленьких посетителей подготовили праздник с песнями, танцами, подвижными играми и воздушными шариками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тематика новой детской площадки — наука. На игровых элементах изображены химические соединения, математические графики и колбы для опытов, а безопасное прорезиненное покрытие площадки украшена схемой строения атома.

«В центре установлен трехъярусный городок с большими горками из поликарбоната, есть много подвижных элементов — качели-гнездо, двойные качели, балансиры, спортивные элементы. Для малышей установлена песочница. Кроме того, мы благоустроили двор в целом — здесь появились газоны, разметка на парковке вблизи домов, больше лавочек для отдыха. Постарались учесть пожелания жителей разного возраста», — сказала исполняющая обязанности начальника управления благоустройства администрации Балашихи Юлия Левковская.

Детская площадка установлена по губернаторской программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.