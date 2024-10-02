Новую детскую площадку открыли в Клину

В Клину на улице Ленина состоялось торжественное открытие новой детской площадки. На обновленной территории уложили новое безопасное покрытие, установили современные качели, горки, песочницу и другие игровые элементы, соответствующие всем требованиям безопасности и комфорта для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В честь открытия для детей организовали развлекательную программу с участием аниматоров, которые устроили веселые игры и конкурсы.

Реконструкция прошла в рамках программы модернизации. Всего в этом году в Клину планируется открытие 11 новых площадок: 10 детских и одной спортивной. До конца года обновленные площадки появятся по следующим адресам: — ул. Чайковского, д. 62 (детская и спортивная); ул. Карла Маркса, д. 88, 90; п. Шевляково, д. 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Ленинградская, д. 19, ул. Литейная, д. 6/17, ул. Первомайская, д. 26, ул. Первомайская, д. 12; п. Чайковского, д. 23, 24, 25; военный городок Клин-9, д. 6, 7, 8, 9; п. Решетниково, ул. Парковая, д. 3; д. Малеевка, ул. Центральная Усадьба, д. 8, 9, 10, 11, 12; ул. Карла Маркса, д. 35, 37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.