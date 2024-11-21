Новую детскую площадку открыли в Клину

Этот объект для детского отдыха и развлечений в этой части парка пользуется огромной популярностью и у посетителей парка, и у ребят из окрестных дворов с улицы Мира.

Ранее здесь была детская площадка, которую пришлось демонтировать в связи с максимальным износом игрового оборудования и резинового покрытия. Новая площадка, по единодушному мнению детей и их родителей, которые пришли на открытие объекта, просто отличная — все элементы полностью безопасны не только для подростков, но и для малышей, которых здесь немало в любое время года.

Площадка тематически связана с химией — в ее дизайне много объектов визуализации типа колб, пробирок и химических формул.

Площадка построена за счет муниципальных средств.

«Смогли в конце года за счет сэкономленных средств не только полностью заменить изношенное покрытие и игровые элементы, но и значительно усилить бетонное основание, что позволит на несколько лет обеспечить безопасную эксплуатацию детской игровой площадки», — рассказала Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.