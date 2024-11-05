Новую детскую площадку откроют в парке Ветеранов Мытищ

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Местные жители и гости Парка Ветеранов в Мытищах неоднократно обращали внимание на то, что в одном из любимых мест отдыха горожан не хватает детской игровой площадки для малышей. Уникальные малые архитектурные формы больше интересны для подростков, а вот простых качелей, горки и песочницы не было. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрацией округа было принято решение об установке новой детской игровой площадки, которая понравится самым маленьким мытищинцам. Основные работы близки к завершению. Осталось прикрепить навесное оборудование и провести уборку территории.

В июне в Парке Ветеранов городского округа Мытищи был торжественно открыт памятный знак воинам Красной Армии, уроженцам городского округа Мытищи, признанным погибшими в годы Великой Отечественной войны.

Большая работа была проведена сотрудниками администрации округа, работниками прокуратуры и центром «Родина».

Главным этапом стало проведение архивно-исследовательской работы по установлению судеб воинов, родившихся в Мытищах, пропавших без вести при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.