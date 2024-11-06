Новую детскую игровую площадку установили в Богородском округе

В Богородском округе завершили работы по установке новой игровой площадки. На детской площадке рабочие установили современные малые формы и игровые элементы, которые маленькие жители ждали больше двух месяцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В основу устройства площадка заложен формат привлечения детей разного возраста. На одной стороне комплекса установлены элементы для более взрослых детей, а на другой, для малышей — качели.

Жители надеются, что уже в конце недели полностью откроют весь комплекс и двор вновь наполнится детским смехом и радостью.

Открытие подобных площадок в наше время очень символично. Если детская или спортивная площадка востребована — это значит, что у города есть перспектива на дальнейшее развитие и твердая уверенность в завтрашнем дне. Ведь дети — наше будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.