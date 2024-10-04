Новую детскую игровую площадку торжественно открыли в Лосино-Петровском

В рамках модернизации детских игровых площадок по программе губернатора Московской области, обустроенных с 2014 по 2017 год, полностью заменили основание и игровые элементы во дворе домов № 4, 6 улицы Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Современный игровой комплекс оборудован безопасным резиновым покрытием, установлены игровые элементы, скамьи, урны и информационные стенды.

Сама модернизация заключается в том, что мы уходим от старых не экологичных материалов и травматичных конструкций, которые подразумевают уже более долгосрочную эксплуатацию.

Кроме того, на площадке установлены камеры системы «Безопасный регион», что делает пребывание на ней еще более безопасным.

Благодарю активных жителей за то, что мы на протяжении всего периода реконструкции были в диалоге и получили вот такой яркий и современный «плод» совместных усилий.

Надеемся, что дети здесь весело будут проводить время, а взрослые с комфортом приглядывать за своими чадами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.