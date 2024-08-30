Новую детскую игровую площадку открыли в Раменском

Открытие стало возможным благодаря реализации губернаторской программы, направленной на формирование современной комфортной городской среды в Московской области.

Площадь новой площадки составляет 450 квадратных метров, тематика площадки — «АТОМ».

Работы по благоустройству были осуществлены в рамках совместной закупки с Министерством благоустройства Московской области. На площадке были установлены качественное покрытие, игровые элементы, а также оборудован песочный дворик, что создает отличные условия для активного отдыха наших детей. Удобные и безопасные площадки для игр позволяют детям развиваться, общаться и обмениваться впечатлениями.

В открытии принял участие врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.

«Мы будем продолжать создавать все условия, чтобы наше подрастающее поколение росло крепким и здоровым. Приятно наблюдать за ребятами, которые прыгают от радости, наслаждаются свободным временем и получают удовольствие от игры на новой площадке!» — отметил Эдуард Владимирович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.