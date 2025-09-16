сегодня в 19:19

Новую базу отдыха построят на заброшенном участке в селе Успенское Домодедова

Недавно запущенный проект по преображению заброшенного участка близ села Успенское в Домодедове дает новые надежды на восстановление природного ландшафта и благоустройство территории. Заместитель главы городского округа Домодедово Любовь Енбекова рассказала о том, что земельный участок, два нежилых здания и пять объектов незавершенного строительства были выставлены на аукцион, после чего был подписан договор купли-продажи с инвестором. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новые хозяева взяли на себя миссию: очистить землю, снести старое и построить что-то действительно стоящее», — поделился планами генеральный директор ООО «Авангард» Дмитрий Микуляк.

Команда приступила к очистке прудов, вывозя тонны мусора и ила. Учредитель компании Камран Раджабов отметил, что пруд, который ранее был грязным, теперь становится чистым благодаря установленной системе аэрации.

История этого места весьма интересна: на старых картах обнаружили, что 300 лет назад здесь также располагался пруд. Теперь, по словам Камрана Раджабова, проект направлен на восстановление исторического ландшафта.

Основная идея нового благоустройства состоит в создании комфортного пространства для отдыхающих, что также подразумевает создание рабочих мест.

Планируемые преобразования являются частью более обширного проекта, стимулирующего местный бюджет и обеспечивающего новые рабочие места. Любовь Енбекова подчеркнула, что это дает поступление в местный бюджет и новые рабочие места.

Директор Регионального центра торгов Мартирос Саркисян добавил, что все земельно-имущественные торги доступны на их портале.

Эти инициативы направлены на возвращение бывших заброшенных территорий в жизнь, формируя их в настоящие украшения округа с высокой социальной значимостью для местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.