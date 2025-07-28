Новости pravda-nn.ru начали транслировать на уличных экранах Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода могут читать главные новости на билбордах и инфостендах

Новости сайта pravda-nn.ru стали доступны на уличных билбордах, инфостендах и рекламных конструкциях в Нижнем Новгороде благодаря совместному проекту редакции и медиа платформы «Молния.инфо», сообщает pravda-nn.ru .

Жители Нижнего Новгорода теперь могут узнавать о главных событиях города прямо на улицах. Новости сайта pravda-nn.ru транслируются на около 50 уличных билбордах, инфостендах и других рекламных конструкциях в разных районах города.

Проект реализован редакцией pravda-nn.ru совместно с медиа платформой «Молния.инфо». Ежедневно с понедельника по пятницу редакционная команда отбирает самые важные новости за сутки и размещает их на уличных экранах. Темы публикаций охватывают политику, экономику, происшествия, общественную жизнь, культуру и спорт.

Редактор сайта pravda-nn.ru Майя Симакина рассказала, что проект позволит большему числу жителей быть в курсе актуальных новостей из проверенных источников. В инициативе также принимает участие НИА «Нижний Новгород».