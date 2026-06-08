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Новосибирцы устроили зону отдыха с кроликами во дворе дома

В Заельцовском районе Новосибирска во дворе многоэтажки заметили импровизированный «курорт» с бассейном, мангалом и клеткой с кроликами, сообщает Om1 Новосибирск .

Корреспондент Om1 Новосибирск снял необычную зону отдыха во дворе жилого дома в Заельцовском районе.

На зеленой зоне кто-то из местных жителей поставил бассейн. Рядом оборудовали место с мангалом.

Неподалеку разместили клетку с двумя кроликами. По кадрам видно, что во дворе фактически появился дачный уголок.

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