Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России

В Новосибирской области сформирована одна из самых развитых экосистем подготовки ИТ-специалистов в стране. Ежегодно из 10 вузов и 14 колледжей региона выпускаются тысячи айтишников и инженеров, сообщила руководитель проектного офиса Минцифры в области Елена Профорук на пресс-брифинге, с которого началась конференция «Импульс Т1» в Новосибирске.

Мероприятие прошло на территории нового кампуса Новосибирского государственного университета.

Новосибирск традиционно входит в число ИТ-лидеров РФ. Сегодня в секторе занято более 30 тыс. специалистов, а в регионе зарегистрировано около 3 тыс. ИТ-компаний. В этом году вклад цифровой индустрии в валовой региональный продукт достиг 4%, что выше среднероссийского уровня. За первые шесть месяцев местный ИТ-сектор принес в бюджет более 7 млрд рублей, а выручка и налоговые поступления выросли на 20-30%.

«Наше главное конкурентное преимущество — это высококвалифицированные кадры. В регионе сложилась уникальная связка образования, науки и промышленности, что обеспечивает динамику роста ИТ-сектора и цифровую трансформацию всей экономики, а также дает возможность молодежи успешно трудоустроиться в родном регионе», — отметила Елена Профорук.

Исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин сказал, что Новосибирск — для ИТ-холдинга Т1 один из ключевых регионов присутствия.

«Сегодня в Новосибирске у нас более 500 сотрудников, и за год команда увеличилась на 37%. Это говорит о растущем потенциале инженерных кадров региона и об эффективности практико-ориентированного подхода подготовки специалистов, который реализован благодаря взаимодействию образовательных учреждений и бизнеса», — подчеркнул Михаил Книгин.

В этом году в НГУ стартовала программа бакалавриата по прикладному искусственному интеллекту: 176 студентов из более чем 20 регионов изучают не только технические дисциплины и программирование, но и управление ИТ-проектами.

«ИИ — не привилегия избранных, а инструмент, которому нужно учить студентов с первого курса. Чем раньше мы включаем практику и проектные задачи, тем быстрее молодые специалисты становятся востребованными на рынке», — уверен директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

Мероприятие показало, что Новосибирск становится не только точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, но и настоящей лабораторией новых образовательных решений, формирующей основу для цифрового будущего России.