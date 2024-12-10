Новому формату спортивного ориентирования обучат в Домодедове

В Домодедово уроки спортивного ориентирования проходят ежегодно в лесопарке «Городской лес». Взрослые и детские группы учатся ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. Впервые в этом году пройдет новый формат зимнего спортивного ориентирования, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тренер по лыжному спорту клуба «Active» Екатерина Еприкян рассказала об азах спорториентирования и практике.

«На тренировках дети и взрослые получают азы спорториентирования на местности, в которой живут. Практика в большей степени — это выезды на соревнования за пределы своего округа. Там участники пробуют себя в разных лесах, местности и рельефе. Поведение спортсменов на дистанции во многом зависит от типа леса. Зимнее ориентирование мы начинаем практиковать впервые, а вот в традиционном виде уже в мае 2025 года представим округ на первенстве Московской области», — пояснила тренер по лыжному спорту клуба «Active».

Спортивное ориентирование в парковой среде стало популярным видом спорта, который требует от участников выносливости, быстроты мышления и смекалки. Уроки по спортивному ориентированию не только способствует физическому развитию, но и тренирует умственные способности и улучшает ориентировочные навыки.

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