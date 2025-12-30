Новогоднюю страницу на портале госуслуг Подмосковья посетили более 9 тыс раз за 5 дней

Более 9 тысяч пользователей за пять дней посетили новогоднюю страницу на региональном портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На новогодней странице портала госуслуг Подмосковья представлены цифровые новинки 2025 года. Пользователи могут пройти мини-игры «Эко-герой», «Ловец котов» и «Знаток услуги». В разделе «Мешок успехов» отображается, сколько лет пользователь пользуется порталом и какие услуги были получены в 2025 году.

Для доступа ко всем функциям новогодней страницы требуется авторизация через ЕСИА. Особое внимание уделено цифровому помощнику Доброботу, который рассказывает об истории Нового года в России, информирует о праздничных мероприятиях в регионе, адресах елочных базаров и режиме работы МФЦ в праздники. Также через Добробота можно перейти к сервису «Вывоз ненужных вещей».

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что в 2025 году число пользователей портала госуслуг региона превысило 8,1 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.