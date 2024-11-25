Новогоднюю ель в Егорьевске украсят игрушками от кондитерской фабрики «Победа»

В городах Московской области ведется активная подготовка к зимнему сезону — с 1 декабря в регионе стартует проект «Зима в Подмосковье». В понедельник на площади Александра Невского в Егорьевске смонтировали новогоднюю ель. Она будет украшена золотыми и белыми шарами с логотипом кондитерской фабрики «Победа». Продукция фабрики появится и на «юбке» вокруг ели, сообщает пресс-служба управления культуры и туризма администрации округа.

Егорьевской кондитерской фабрике «Победа» в этом году исполнилось 25 лет. Ее продукцию знают и любят не только в России, но и далеко за ее пределами. При ее участии прошло несколько выставок в Егорьевском историко-художественном музее, а также областной фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона».

Новогодние локации готовят и в главном городском парке — «200 лет Егорьевску». Здесь установили цифры года — «2025» — любимую новогоднюю локацию егорьевцев.

А с 1 декабря малышей в парке будет ждать резиденция Деда Мороза. Дети встретятся с волшебником, примут участие в играх и мастер-классах и сотворят самые настоящие новогодние чудеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.