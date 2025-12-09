«Новогодняя почта» будет работать на Дворцовой площади с 20 по 30 декабря

Проект «Новогодняя почта» газеты «Петербургский дневник» будет работать на Дворцовой площади с 20 по 30 декабря с 17:00 до 21:00. Посетители смогут бесплатно отправить новогодние открытки, которые «Почта России» доставит в любую точку страны, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этом году тема открыток посвящена наступающему 2026 году, объявленному Годом единства народов России. Главный редактор издания Кирилл Смирнов рассказал, что юные художники изобразили Петербург добрым и гостеприимным, а победителей конкурса рисунков наградят в день открытия проекта.

Организаторы отмечают, что юбилейная акция станет самой масштабной за всю историю проекта. Площадка будет расширена и станет удобнее для гостей. Генеральным партнером проекта в 2025 году стала сеть социальных аптек «Столички». Руководитель сети Маргарита Массалютина подчеркнула, что участие в проекте связано с поддержкой семейных ценностей и традиций.

В рамках мероприятия откроется тематическая фотовыставка, посвященная программе «10 приоритетов Петербурга», утвержденной губернатором Александром Бегловым. За время существования проекта «Почта России» бесплатно доставила более 187 тысяч открыток по всей стране. Официальными партнерами акции также выступают сеть оптик «Счастливый взгляд» и бренд «ВкусВилл».

