Новогодняя лошадка: архитектор рассказала о трендах украшения дома к празднику

Архитектор Заблодская: на Новый год снова в тренде винтажные мотивы

Дизайнер интерьеров и архитектор Камилия Заблодская заявила, что, украшая интерьер на Новый год, в этот раз можно ориентироваться на красные и синие оттенки, основу выбрать серебряную, белую или молочную, сообщает «Крымская газета» .

«Глянцевые поверхности работают как праздничный „усилитель“. В обычные дни такие элементы утомляют, но в новогоднюю ночь они создают волшебство. Аутентичность, природные оттенки, ручная работа — вот главные маркеры. Это венки, календари, игрушки, текстиль. И, конечно, натуральные текстуры: ротанг, керамика, лен, хлопок», — сказала эксперт.

По ее словам, 2026 год возвращает к винтажным мотивам: сейчас в тренде славянские узоры и старинные формы, старые советские игрушки. Палитра сезона — цвет огня.

Оранжевый, золотой, красный и бордовый цвета в восточной традиции отвечают за силу, движения и успех.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.