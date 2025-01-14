Новогодняя елка Подмосковья вошла в тройку лучших по всей стране

Новогодняя елка из Богородского городского округа оказалась на третьем месте среди лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Федеральный конкурс «Елки России» был организован для выявления наиболее аутентичных новогодних елей, которые отражают локальную самобытность регионов страны.

«Наша Богородская елка стала одной из лучших в стране. За нее проголосовало свыше 77 тыс. человек — каждый голос имел значение. Новогоднее оформление Фонтанной площади в Ногинске продолжит радовать всех жителей и гостей региона по конец зимы.

Ежегодно мы активно работаем над благоустройством центров наших городов, улиц и набережных. Мы создаем комфортные пространства для прогулок и отдыха, включая как большие парки, так и уютные скверы с детскими площадками. Например, в прошлом году мы открыли 12 новых парков и благоустроили 23 пешеходные зоны и площади.

Каждый новый парк, благоустроенная площадь или сквер — это места, которые объединяют людей, создают возможности для общения, отдыха и занятий спортом. Мы наблюдаем, как с каждым годом увеличивается количество посетителей наших общественных пространств. Это значит, что они востребованы у жителей, и это является главным показателем и оценкой нашей работы», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Победителями конкурса стали новогодние ели из Санкт-Петербурга и Чеченской Республики, а Ногинская елка из Московской области заняла почетное третье место.

В голосовании, которое прошло в социальной сети «ВКонтакте», приняли участие более 783 тыс. человек. Все желающие могли выбрать понравившееся новогоднее дерево.

По всей стране на территориях, преображенных благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», были установлены ели, украшенные изделиями местных мастеров и ремесленников, отражающие самобытность каждого региона России.

Помимо тройки победителей, награды получат регионы, занявшие призовые места, среди которых Тюменская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Республика Татарстан, Приморский край, Кабардино-Балкарская Республика и Смоленская область.

Конкурс стартовал 25 декабря 2024 года и был организован министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В пресс-службе ведомства напомнили, что награждение победителей и призеров пройдет 23 апреля 2025 года на V международной выставке-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.