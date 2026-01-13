Новогодний марафон порно: что смотрели кузбассовцы в Сети во время праздников

В то время как федеральные телеканалы транслировали любимые многими «Иронию судьбы» и «Голубой огонек», кузбассовцы организовали свой, куда более оригинальный новогодний досуг. Корреспондент Сiбдепо попытался выяснить, что же занимало жителей Кузбасса в интернете, а не у экранов телевизоров, опираясь на данные сервиса «Яндекс.Wordstat». Помимо стандартных запросов о «рецепте мимозы» и «диеты после новогодних», регион проявил повышенный интерес к фильмам для взрослых.

Статистика подтверждает, что кузбассовцы — ценители жанра. Почти 4 млн раз они просто вводили слово «порно» (3 929 091), рассчитывая на релевантность выдачи поисковой системы и удачу в выборе. Наибольший пик активности пришелся на неделю перед Новым годом, с 22 по 28 декабря. Пока вся страна готовила оливье и выбирала подарки, кузбассовцы сгенерировали 913 850 запросов в этой категории. Однако самый большой интерес проявился во время застольного марафона, между подходами к салатам и сном, то есть с 29 декабря по 4 января. Хотя общее количество запросов немного уменьшилось — 886 770 — их доля в общем объеме поисковых запросов заметно увеличилась с 2,76% до 3,23%.

Некоторые пользователи детально формулировали свои запросы, отдавая предпочтение следующему контенту: «русское» (267 712), «с разговорами» (20 930) и «домашнее» (82 708). Пользователи искали ролики для разных возрастных категорий: от «молодых» (92 759) и «студенток» до «зрелых» и «мам» / «милф» (105 866). Любители анимации тоже не остались в стороне: «порно аниме», «порно хентай» и «порно мультики» также присутствовали в поисковых запросах.

Список интересов удивляет не разнообразием, а по-настоящему энциклопедическим охватом. Помимо основных категорий, заметен спрос на контент с определенными физическими параметрами актеров («большие», «толстые», «маленькие»). Не менее выражен интерес к специфическим форматам отношений: семейным или дружеским («друзья», «спящие»). Наконец, встречаются и запросы, выходящие за пределы традиционных представлений о процессе.

Простой и лаконичный запрос «порно» лидирует с большим отрывом. Однако параллельно с этим находится место и для 93 997 пользователей, которые деликатно вводили в поисковую строку «эротика». Отдельного внимания заслуживает техническая подкованность кузбассовцев. Они не просто набирали слова в поисковике, а действовали стратегически, эффективно и с умом — сразу определяли главные условия: «бесплатно» и «онлайн». Самые продвинутые пошли дальше, перенесли поиски в социальные сети и мессенджеры, в Telegram и VK, демонстрируя отличную ориентацию в интернет-пространстве.

