Новогодний Кубок Открытой Ступинской лиги КВН разыгран в Ступине

сегодня в 12:38

Во Дворце культуры прошел фестиваль «Новогодний Кубок» Открытой Ступинской лиги КВН. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За праздничный трофей боролись 6 команд: «Виу Виу Пау Пау», сборная центра «Армеец», МФЮА и СОШ № 1; «Без денег», представители Ступинского волонтерского штаба; «Коломенский трамвай», ГСГУ; «Гипербола» из городского округа Истра, а также две команды из города Красногорск — «Кроксы» и «Кризис младшего возраста».

Помимо новогоднего кубка, разыграны II и III места. Чтобы получить призовое место, команды прошли испытания в конкурсах «Приветствие», «Разминка с жюри» и «Биатлон».

По доброй КВНовской традиции нашего города, открыл фестиваль танцевальный коллектив «Вегас». Партнером игры выступило АО «Альфабанк», представители которого разыграли приятные призы среди зрителей, а также наградили самую активную команду болельщиков. Лучше всего себя показала команда поддержки «Виу Виу Пау Пау».

Оценивала игру КВНщиков команда жюри в составе: неоднократный участник Ступинской лиги КВН в составе разных команд Илья Николаев; спецкорреспондент Регионального информагентства Московской области, писатель, диктор проекта «ЛитРес-Чтец» Андрей Семибратов; депутат Совета депутатов округа Анна Россихина; заместитель директора Молодежного центра Евгений Шевченко и бронзовый призер Высшей лиги в составе команды КВН «Фёдор Двинятин», художественный руководитель Дворца культуры Наталья Гудкова.

Третье место у команды «Кризис младшего возраста», второе — у «Гиперболы», победителя фестиваля и победный трофей разделили «Кроксы» и «Коломенский трамвай».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.