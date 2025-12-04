Новогодние мечты детей начнут исполнять в Ленинском округе

В преддверии новогодних праздников Ленинский городской округ присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», предоставляющей возможность каждому желающему исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Новый год — это время, когда сбываются мечты. Для детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах, эта акция — не просто подарок, а важный знак того, что о них помнят, их поддерживают и любят. Мы приглашаем всех неравнодушных жителей и предпринимателей Ленинского округа присоединиться к этому доброму делу. Вместе мы сможем создать настоящее новогоднее волшебство для наших детей», — отметил глава городского округа Станислав Каторов.

Сообщается, что с 15 ноября дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, подают свои новогодние пожелания. Среди участников акции — дети с инвалидностью, дети из семей участников СВО, дети-сироты, а также те, кто были вынуждены покинуть свой дом из-за военных действий. Начиная с 5 декабря все желающие смогут выбрать желания, чтобы исполнить мечты маленьких жителей Ленинского округа.

«Присоединиться легко: оформить участие можно на сайте елкажеланий.рф. Чтобы увидеть желания детей из нашего округа или подать заявку на их исполнение — выбирайте в форме город Видное», — отметили в пресс-службе.

В прошлом году в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» администрацией муниципалитета, силовыми структурами, депутатским корпусом и предпринимателями были исполнены 98 желаний детей из Ленинского округа.

