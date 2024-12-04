Новогодние елки пройдут для детей участников СВО в Москве

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Елки для детей участников СВО пройдут в Третьяковской галерее в Москве

Третьяковская галерея в Москве организует новогодние елки для детей участников СВО. В программе запланированы театральные представления, мастер-классы и специальный спектакль. Участвовать могут дети из столицы, а также обладатели наград художественных конкурсов, сообщает «Царьград» .

В Третьяковской галерее пройдут театрализованные новогодние мероприятия для детей военных, задействованных в специальной военной операции.

«В новом Инженерном корпусе Третьяковской галереи дети смогут насладиться интересным представлением, окунуться в мир изобразительного искусства, познакомиться с творчеством русских художников и получить яркие впечатления от театрального представления», — отметила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Гости праздника смогут присоединиться к мастер-классам в фойе музея. Завершит программу авторский спектакль, который перенесет детей и их родителей в атмосферу волшебного леса.

Первое представление намечено на 9 декабря.