Новогодние елки пройдут для детей участников СВО в Москве
Третьяковская галерея в Москве организует новогодние елки для детей участников СВО. В программе запланированы театральные представления, мастер-классы и специальный спектакль. Участвовать могут дети из столицы, а также обладатели наград художественных конкурсов, сообщает «Царьград».
В Третьяковской галерее пройдут театрализованные новогодние мероприятия для детей военных, задействованных в специальной военной операции.
«В новом Инженерном корпусе Третьяковской галереи дети смогут насладиться интересным представлением, окунуться в мир изобразительного искусства, познакомиться с творчеством русских художников и получить яркие впечатления от театрального представления», — отметила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Гости праздника смогут присоединиться к мастер-классам в фойе музея. Завершит программу авторский спектакль, который перенесет детей и их родителей в атмосферу волшебного леса.
Первое представление намечено на 9 декабря.