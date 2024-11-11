Новогодние елки начали устанавливать на улицах Москвы

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На улицах Москвы стали появляться новогодние елки. Например, одна из них появилась у бизнес-центра рядом со станцией метро «Проспект Мира», передает корреспондент РИАМО.

Искусственная ель пока не украшена, на ней только гирлянда. Еще одна елка без украшений стоит возле станции метро «Алексеевская».

В прошлом году украшать столицу начали позже. В центре мегаполиса и жилых районах установили более 4,9 тыс. световых декоративных конструкций и более 1 тыс. искусственных новогодних елок.

Обычно торговые и бизнес-центры столицы устанавливают ели за свой счет. Централизованно Москву украшает комплекс городского хозяйства.

Главную новогоднюю елку России в прошлом году срубили в Щелкове 11 декабря. Впервые ее выбирали с помощью спутника в большой конкурентной борьбе. Возраст дерева 84 года, высота составляла 25 метров. Главная новогодняя елка страны приняла первых гостей в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря.