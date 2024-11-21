Новогодние ели установят по 7 адресам в Королеве

Праздничную атмосферу для жителей Королева в этом году будут создавать семь зеленых елей, которые установят в городских парках, скверах и общественных пространствах. Новогодние деревья появятся на центральной площади и на площади у ДиКЦ «Костино», в центральном парке, на проспекте Королева, в центральном сквере и сквере Героев курсантов микрорайона Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная елка города будет установлена на центральной площади у ЦДК им. М. И. Калинина. По традиции елка будет не менее 18 метров высотой, а для ее украшения используют более 300 игрушек и свыше 600 метров гирлянд.

Появятся в городе и другие украшения — световые арки и фонтаны, яркая иллюминация. Празднично оформят фасады зданий городских организаций, школ и детских садов, магазины и торговые центры.

Планируется, что для украшения наукограда будет использовано 200 световых декоративных композиций, 20 километров гирлянд, более 500 элементов малых архитектурных форм, около 30 билбордов с новогодними поздравлениями и другие украшения.

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