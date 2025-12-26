Новогоднее торжество для воспитанников Семейного центра «Можайский»

Сбер принял участие в проведении торжественного мероприятия, посвященного Новому году, для воспитанников Семейного центра «Можайский». Дети отправились в фантастическое путешествие по миру любимых детских сказок. Спектакль «Путешествие по сказкам» вызвал восторг среди юных зрителей, подарив незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Особое внимание организаторы уделили созданию атмосферы подлинного волшебства. Персонажи народных русских сказок, Дед Мороз и Снегурочка, пришли поздравить детей с предстоящими зимними праздниками.

«Сегодняшний праздник напомнил нам всем о самом главном: счастье ребенка начинается там, где взрослые готовы сделать все возможное, чтобы сотворить маленькое чудо. Для нас важно стать частью большого добра, которое объединяет сердца и дарит надежду на лучшее завтра», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.