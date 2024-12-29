Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте Москвы

Обращение главы государства Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина в Новый год будут показаны на медиаэкранах метрополитена и наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В новогоднюю ночь трансляцию проведут на свыше чем 34 тыс. медиаэкранов городской подземки, трамваев, автобусов и электробусов. Все сказанное президентом будут дублировать титры, еще речь главы государства можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метрополитена.

Новогоднее обращение Путина, которое москвичи и гости мегаполиса увидят в транспорте, не будет отличаться от обычной трансляции. Эфир начнется вместе с ТВ-версией. До и после нее на медиаэкранах будут показывать советские новогодние фильмы и видеоролики.

«На период новогодних каникул готовим тематический эфир, в котором расскажем интересные факты о празднике и покажем популярные фильмы», — отметил заммэра города, глава Дептранса Максим Ликсутов.