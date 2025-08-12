Нового руководителя представили личному составу подмосковного главка Росгвардии

Генерал-полковник Александр Попов отметил значительный опыт управленческой деятельности и профессиональные качества успешного руководителя, которыми обладает назначенный начальник территориального управления.

«Принимая на себя обязанности начальника Главного управления Росгвардии по Московской области, уверен в том, что мы сможем обеспечить надежную безопасность для жителей и гостей региона, а также успешно справимся со всеми поставленными перед нами задачами», — подчеркнул в своем выступлении полковник полиции Сергей Новичков.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.